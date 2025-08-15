Kräuterweihe mit Sommerfest im Kirchengarten

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Die Kirchengemeinde St. Katharina (Kornhalde 4) lädt herzlich zum Sommerfest im Kirchengarten ein. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 17. August 2025 um 9.30 Uhr in der Kirche St. Katharina mit Weihe der Kräuterbüschelchen. Im Anschluss gibt es ein Weißwurstfrühstück und zur Mittagszeit erwarten Sie verschiedene Köstlichkeiten aus der Küche des Gemeindehauses. Mit Kaffee und Kuchen endet das Fest gegen 16 Uhr. Lassen Sie es sich gut gehen und schauen Sie doch vorbei.

Die Gottesdienste mit Kräuterweihe am Hochfest Mariä Himmelfahrt (Freitag, 15. August 2025) um 10.30 Uhr im Münster St. Paul und am Abend um 18.30 Uhr in kroatischer Sprache auch im Münster St. Paul. Ebenfalls Kräuterweihe am Samstagabend (16.08.2025) um 18.30 Uhr in St. Augustinus (ES-Zollberg).