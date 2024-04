Kräuter und unsere Sinne

Foto: Helga Schulz Blank

Die Ausstellung in der Villa Merkel ” Die Sinne der Pflanzen” läuft noch. Es gibt immer wieder spezielle Vorträge oder Konzerte, Schauen Sie doch auf der Internetseite -www.villa-merkel.de- einmal nach oder rufen Sie an: direkt in der Villa Merkel: 0711 3512-2669. Letzten Sonntag habe ich dort an einem Kräuterspaziergang teilgenommmen. Es war sehr spanend und lehrreich. Ich war beeindruckt was im Park alles wächst, dem Boden gut tut, ihn verbessert, den Bäumen und natürlich auch uns. Fast jeder kennt den Löwenzahn, die Brennnessel, den Giersch, den Gundermann, die Knoblauchrauke, die Gänseblümchen. Gerade im Frühjahr tun uns die jungen frsichen Kräuter sehr gut. Sie bringen uns nach dem Winter, dem gutem Essen, wieder in Schwung. Sie schmecken oft etwas bitter, aber gerade das ist gesund. Bitterstoffe werden als Zusatz angeboten, die Natur hält sie für uns kostenlos bereit. Bekämpfen Sie den Giersch nicht, essen Sie ihn. Oder auch die Gänseblümchen- pflücken Sie sie vor dem Rasenmähen ab, legen sie 24 Stunden in Salz ein, danach kurz in der Pfanne rösten, und über dem Salat oder Nudeln genießen, geht auch frisch.

Die Behandlung mit pflanzlichen Zubereitungen besitzt eine große therapeutische Vielfalt, wirkt sanft, hat selten Nebenerscheinungen und eignet sich deshalb auch zum längerfristigen Einsatz. Die Therapie mit Heilkräutern kennt man schon seit dem Altertum. Der Nachweis ihrer Wirksamkeit wurde aber erst durch neuzeitliche Untersuchungsverfahren möglich.

Im Mai werden wir zum Kneipp Becken in Bad Urach wandern- bitte vormerken: am Sonntag, den 26.Mai 2024 ab Esslingen um 09:35 Uhr mit der Bahn. Nähere Informationen folgen.

Ihre Helga Schulz Blank helgaschulzb@gmail.com 01704755442