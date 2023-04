Kostenloses Miet-Lastenrad „ESel“ für Esslingen

Foto: Petra Schulz, VCD Esslingen

Seit März steht allen unser erstes Esslinger E-Lastenrad „ESel“ zur kostenlosen Miete zur Verfügung. „ESel“ kann nach vorheriger Online- Anmeldung auf der Internetseite www.lastenrad-stuttgart.de gebucht und während der Büroöffnungszeiten am Standort KOMMA Kulturzentrum ausgeliehen werden. Den Unterhalt wollen wir durch Spenden der Nutzer*innen finanzieren.

Das Angebot steht allen ab 18 zur Verfügung und bietet eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Ob zum Getränkeeinkauf, zum Katzenbühl oder für ein ausgiebiges Picknick: Das neue Lastenrad „ESel“ soll Alltagstransporte ganz ohne Auto ermöglichen. Jürgen Grad, Initiator der Aktion und Mitglied des VCD-Vorstands in Esslingen, betont:

„Lastenräder sind ein praktisches Mittel im Alltag, leisten einen Beitrag zu Klimaschutz und sie machen richtig Spaß!“.

Die Ausleihe ist maximal 3 Tage am Stück möglich. Bei der Übergabe werden die Personalien mit der Online-Buchung abgeglichen und der Zustand des Fahrrades noch einmal überprüft. Dann kann es schon losgehen. Für Neulinge gibt es eine Anleitung zum richtigen Umgang mit ESel. „Ein E-Lastenrad ist mit ca. 6.000€ für den Einzelnen nicht gerade günstig. Wenn man nur gelegentlich etwas transportieren will, ist die Möglichkeit der Miete doch ideal!“ fasst Mitinitiator Magnus Schulz-Mönninghoff die Vorteile zusammen.

ESel wurde aus Mitteln des ADFC-Kreisverbands Esslingen und des KOMMA Kulturzentrums angeschafft und gefördert vom Land Baden-Württemberg. Die Stadt Esslingen schaffte 2021 ein Lastenrad an, welches seitdem für jedermann je einmalig wochenweise ausgeliehen werden kann. Häufiges Fazit der Probenutzer*innen: „Lieber leihen statt kaufen“.

Stück für Stück wollen wir das kostenlose Miet-Angebot auf weitere Standorte ausdehnen. Für die Finanzierung der freien Lastenräder sind Spenden herzlich willkommen. Alle Infos auf der Webseite des VCD Esslingen unter „Esslinger Lastenradverleih“