Korni feiert Geburtstag

Foto: TSV Berkheim

Er ist sportbegeistert, stets bestens gelaunt und immer für ein Foto zu haben: Korni wird heute fünf Jahre alt. Das Vereinsmaskottchen des TSV Berkheim feiert seinen Geburtstag am Abend mit seinen treuesten Fans bei der Kinderweihnachtsfeier des TSV in der Berkheimer Sporthalle.

Ort und Tag könnten nicht besser gewählt sein: An gleicher Stelle und ebenfalls an einem Freitag, den 13ten, erblickte Korni 2019 das Licht der Welt, was sich für den Verein als Glücksfall erwiesen hat. Korni wurde umgehend zum Sympathieträger und ist bei Klein und Groß beliebt. Ob beim Aufstieg der Fußballer in die Bezirksliga, beim Inklusions-Fußballspieltag oder beim Schwimmfest im Freibad – bei vielen Veranstaltungen taucht Korni auf, klatscht bereitwillig mit allen Kindern ab und sorgt für Freude. Als in der Coronazeit der Sportbetrieb brach lag, animierte Korni in eigens produzierten Videos zum Sport machen daheim. Für dieses Projekt wurde der TSV von der Kreissparkassen-Stiftung ausgezeichnet.

Die Idee zum Maskottchen stammte vom Jugendausschuss des Vereins: Vorbild war das VfB-Maskottchen Fritzle. So etwas wollen wir auch, war die einhellige Meinung und schnell war auch klar, dass das Maskottchen nicht einfach auf Tassen oder Turnbeuteln gedruckt, sondern leibhaftig in Erscheinung treten sollte. Nach einem Entwurf der Jugendlichen wurde die Figur schließlich speziell für den TSV angefertigt. Dass Korni wie ein Eichhörnchen aussieht, passt gut zum TSV: Flink und wendig ist das Tierchen – Eigenschaften, die man auch im Sport braucht. Zudem besuchen echte Eichhörnchen, die sehr beliebt bei den Vereinskids sind, regelmäßig den Garten des vereinseigenen SportPavillions. Ein Brainstorming der Jugendleitung, bei dem auch Nüsse und Müsliriegel eine Rolle spielten, führte schließlich zum Namen des Maskottchens. Der TSV Berkheim gratuliert Korni zum Geburtstag, freut sich auf viele weitere Jahre und Veranstaltungen mit ihm und bedankt sich bei all jenen, die ihn mit Leben erfüllen.