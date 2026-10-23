Konzertabend im Kerzenschein mit Hanna Choi

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Musik an St. Maria lädt zu klassischer Klaviermusik im Kerzenschein ein. Am Sonntag, 25. Oktober 2026 um 18:00 Uhr gibt die Pianistin Hanna Choi wieder eine Probe ihres Könnens in der Katholischen Kirche St. Maria in Esslingen Mettingen. Das Programm spannt einen breiten Bogen vom Barock bis hin zum Impressionismus. Zu den Höhepunkten zählen u.a. Ludwig van Beethovens ikonische „Mondscheinsonate“ sowie die tiefgründigen und melancholischen Werke von Erik Satie und Frédéric Chopin. Mit Franz Liszts tief berührendem „Liebestraum“ und der innigen „Consolation“ bringt Choi zwei Meilensteine der romantischen Klavierliteratur auf die Bühne. Abgerundet wird die musikalische Reise durch die fließenden, impressionistischen Klangbilder von Claude Debussy, darunter seine berühmten Stücke „Arabesque“, „Rêverie“ und das zeitlose „Clair de lune“.

Für Hanna Choi ist die Symbiose aus visueller Stimmung und sakraler Akustik essenziell, um Musik mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Das Konzept des Abends setzt genau hier an: Der Kirchenraum von St. Maria wird durch das Licht der Kerzen in ein stimmungsvolles Licht getaucht und mit einer tiefen, warmen Energie erfüllt. Als Expertin für Klangästhetik weiß Hanna Choi, wie wichtig die Raumakustik für ein solches Erlebnis ist. Die Architektur der Kirche St. Maria bietet hierfür den idealen Rahmen. „Musik braucht einen Raum, der atmet“, erklärt die Pianistin. „Das Zusammenspiel aus der besonderen Sakralakustik und dem beruhigenden Kerzenschein lässt die Töne noch wärmer wirken – fast so, als würde der Klang das Publikum sanft umarmen.“ In der Konzertpause lädt ein Stehempfang zum Austausch ein. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.