Konzert zum Mitmachen

Foto: Stefan Bräuning

Einer schönen Tradition folgend, bietet der Esslinger Liederkranz seit Jahrzehnten jährlich ein Konzert mit traditionellen Liedern und aktuellen Songs im Geriatrischen Zentrum Esslingen-Kennenburg an. So brachte der traditionsreiche Chor am Samstag, 18.4. Sonnenschein in den Festsaal des Pflegestifts.

Carmen Gwiasda begrüßte die Bewohner*innen und Gäste aufs Herzlichste von Seiten des Sozialdienstes, Solveig Hummel ebenso als Vorsitzende des Esslinger Liederkranzes. Im Anschluss führte Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning durch das Programm aus alten und neuen Songs. Zu hören waren Vertonungen wie “Die Gedanken sind frei”, “Die Loreley”, “Kein schöner Land”, “Aus der Traube in die Tonne” sowie mitreißende Klänge von Songs wie “Lean On Me”, “Thank you for the Music” und mehr. Der Chor trat in verschiedenen Konstellationen auf, u.a. als Männerchor, Kammerchor EL-Singers sowie als gemischter Chor.

Das Publikum ließ sich begeistern und sang aktiv mit, so war das Konzert für alle eine Bereicherung. Am Schluss bedankte sich Carmen Gwiasda bei allen Akteuren. Gerade das musische Angebot in der geriatrischen Klinik sei jüngst ausgebaut worden, um den Bewohner*innen Spaß, Bewegung und Freude an der Musik zu vermitteln. So war das Mitmach-Konzert ein willkommener Beitrag.

Das Publikum nahm die musikalische Anregung dankend an und ließ die Sänger*innen nicht ohne eine Zugabe ziehen.

Save The Date: Der Esslinger Liederkranz wird am 29.11. im Matineekonzert der Hochschule Esslingen gemeinsam mit der Sing_Uni un dem Hochschulorchester Haydns “Schöpfung” aufführen, nachdem die Sänger*innen von ihrer Konzertreise in die Partnerstadt Neath/ Wales zurückgekehrt sind.