Konzert von “Thonkunst” aus Leipzig

Herzliche Einladung zu dem außergewöhnlichen Konzert am 25. Oktober 2025 um 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche Oberesslingen. Einlass ist ab 19 Uhr zur Begegnung bei Getränken und Snacks. Der Eintritt ist frei. Spenden in gebührendem Konzertniveau erbeten.

“Thonkunst” ist ein 8-köpfiges Vokalensemble mit einem besonderen Zuschnitt und professionellem Niveau.. Die Chormitglieder kommen aus den verschiedenen Bereichen der Diakonie am Thonberg. Sie proben regelmäßig in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und sind inzwischen weit über ihre Region hinaus bekannt.

Die Sänger*innen spannen mit ihrem Repertoire einen weiten Bogen von Madrigalen bis zu modernen Popsongs. Gerade die Vielfalt macht Spaß. Auch Interpretationen verschiedener Jazz-Stücke sind in ihrem Programm.

Dem Grundsatz folgend “Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit” wurde das Ensemle 2020 für seine Arbeit mit dem Mozartpreis der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e.V. gewürdigt. Im März 2025 wurde “Thonkunst” mit der Plakette “Hier klingt’s gut” ausgezeichnet.