Konzert und Gottesdienst

Foto: Bild: Christina Jetter-Staib

Ev. Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz

Am Sonntag, 2. April kommt der renommierte Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen in die Hohenkreuzkirche. Das Passionskonzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Auf dem Programm stehen Werke von Henry Purcell, Edmund Rubbra, Wilhelm Berger, Thomas Tallis, Johann Michael Bach und Sven-David Sandström. Der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen mit rund 35 Sängerinnen und Sängern wird von der jungen Chorleiterin Judith Mohr geleitet. Sie studierte Chorleitung bei Professor Marcus Creed an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und schloss ihr Masterstudium bei Professor Denis Rouger an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart im Sommer 2018 mit Auszeichnung ab.

Salbungsgottesdienst. Nach einer langen coronabedingten Pause laden wir am Mittwoch, 5. April, 19.30 Uhr in die St. Bernhardt-Kirche ein. Die Besucher können sich während der Liturgie an zwei Stationen im Altarraum salben lassen. Dabei wird mit Salböl ein Kreuzzeichen auf Stirn und Handflächen gezeichnet und ein Segenswort gesprochen. Dabei werden Taizé-Lieder gesungen. Es gibt einen Wort-Impuls zur Passionszeit und ein Gebet, in dem das, was einen beschwert, vor Gott gebracht werden kann. Es ist eine besondere Art Gottesdienst zu feiern und sich von Gott stärken und trösten zu lassen.