Konzert in der Johanneskirche

Foto: Foto: e

Zum interreligiösen Konzert am Sonntag 10. Juli, 17 Uhr in der Johanneskirche lädt der Esslinger Liederkranz sehr herzlich ein. Neben Chorsätzen von Mendelssohn, Rutter und Snyder sind Gospels, Shaker Songs sowie hebräische und arabische Lieder zu hören. Karten sind zu 9 Euro bei Provinzbuch zu bekommen. Wer Lust hat, seine Stimme zu erheben und in den fröhlichen Gesang einzustimmen, ist hier genau richtig. Der Gemischte Chor und der Kammerchor EL-Singers proben dienstags ab 18.30 Uhr. Information zu Proben, Programm und Auftritten bei Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019. http://www.esslinger-liederkranz.de