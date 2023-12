Konzert im Münster St. Paul

Foto: Das-Konzept

Tradition ist es beim Polizeichor Esslingen, dass wir in den ersten Tagen eines neuen Jahres ein Konzert in der Kirche veranstalten. So auch am 13. Januar 2024 im Münster St. Paul in Esslingen.

Wir freuen uns darauf, Ihnen sorgsam ausgewählte Kompositionen für Chorgesang und Instrumentalmusik zu präsentieren.

Unser musikalischer Leiter, Andreas Baumann, hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von besinnlichen Spirituals über klassische Weisen bis hin zu gefühlvollen Pop-Balladen reicht, gemischt mit Petits Fours für Violine und Klavier aus dem reichhaltigen Schatz der Konzertliteratur.

Die Sänger, Sabine Brodbeck (Violine), Leydi Katheryne Ramírez López (Orgel und Klavier) mit unserem Chorleiter Andreas Baumann (Gesamtleitung und Klavier) freuen sich darauf, jedem Besucher etwas Besonderes zu bieten. Uns liegt es am Herzen, auch mit diesem Konzert unseren Besuchern einen Abend zu schenken, der nachhaltig Zufriedenheit und Entspannung hinterlässt.

Halten Sie sich diesen Termin frei für das Konzert mit dem Polizeichor Esslingen.

Ein Konzertbesuch ist auch eine Weihnachtsüberraschung für die ganze Familie.

Termin: Samstag, 13. Januar 2024, Münster St. Paul, Esslingen

Beginn 17.00 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr,

Eintritt auf allen Plätzen 15 €

Kartenvorverkauf:

Getränke HEMMINGER, Heugasse 14, Esslingen

HEUBACH GbR I Blumenhaus, Hirschlandstraße 42, Esslingen

Polizei Esslingen, Agnespromenade 4, Pforte, Montag bis Freitag von 8 – 16 Uhr

Telefonisch: 0177 8939206, per E-Mail unter polizeichoresslingen@yahoo.de

Bei den Sängern und an der Abendkasse ab 16:30 Uhr

Mehr Infos auf Facebook / PolizeichorES und www.polizeichor-esslingen.de