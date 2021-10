Konzert am Samstag, 13. November | Rent a Band !

Foto: Uwe Eberspächer / MVW

Abschlusskonzert Ensemble-Führerschein

Seien Sie unser Gast am Samstag, 13. November 2021, im Esslinger Neckar Forum und hören Sie unsere Jugendgruppen „Bläserbande“ und das Jugendorchester, sowie vier Ensembles, gebildet aus den Musikern des MVW-Orchesters.

Musikalisch bewegen wir uns in diesem Jahr anders als in den vergangenen Jahren:

Durch die Pandemie bedingt haben wir bereits im vergangenen Jahr entschieden, das Orchester in kleinere Gruppen, den „MVW-Ensembles“, aufgeteilt, da an gemeinsame Proben und Auftritte nicht zu denken war. Daraus ist das Projekt „Ensemble-Führerschein“ entstanden. Es wird finanziell durch das Kulturamt Esslingen gefördert. Die Ergebnisse wollen wir nun vorstellen, ehe wir dann unsere musikalische Arbeit wieder in voller Orchesterstärke fortführen werden.

Um 17:00 Uhr wird das Neckar Forum geöffnet, um 18:00 Uhr beginnt das Konzert.

Karten gibt es Ausschließlich im Vorverkauf bei allen Musikerinnen und Musikern des Vereins, bei der Bärenapotheke und online unter mv-w.de/konzert !

Rent a Band – Den MVW in der Adventszeit im eigenen Vorgarten erleben!

Erstmals wollen wir in der Weihnachtszeit unsere Mitglieder, Partner und Freunde mit weihnachtlichen Klängen erfreuen. Wir liefern die passende Musik und Sie den passenden Rahmen: Etwas Platz bei Ihnen Zuhause (im Freien) und reservieren für uns ca. 30 Minuten. Auch würden wir uns über ein weihnachtliches Getränk (Glühwein oder Punsch) und ein paar Gutsle oder andere Knabbereien freuen. Sie machen sich und ihren Nachbarn eine Freude in der vorweihnachtlichen Winterzeit.

Bei Interesse und zur Abstimmung eines Termins bitte melden unter 0163 466 27 67 oder per Mail: info@mv-w.de

Alle Details zu unserem Konzert finden Sie unter www.mv-w.de .

Unsere Termine 2021 und 2022:

13.11.2021 | 18:00 Uhr | MVW-Konzert „MVW-Ensemble-Führerschein“ | Neckar Forum

Sonntags im Dezember 2021 | „Rent a Band“ | Infos folgen …

31.05.2022 | 19:30 Uhr | Konzert des Musikkorps Ulm | Neckar Forum