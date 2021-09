Konzert am 3.10. in Owen

Foto: Foto: e

Nach der Sommerpause starten die Sänger/innen des Esslinger Liederkranzes voller power in die neue Konzertsaison. Wer dabei sein will, meldet sich spontan zum Vorsingen. Am Dienstag, 14.9., 18.30 Uhr nimmt der traditionsreiche Konzertchor wieder seine Proben auf, und bereitet sich auf die Auftritte im Herbst vor. Neu- und Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen, Tenöre sind besonders gefragt, Sopranistinnen ebenfalls. Der Kinderchor „jung und wild“ startet ebenso, ab 16.15 geht’s los. Informationen unter 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de