Konstanz und La Paz

Am vergangenen Sonntag haben Wahlen in Konstanz und in Bolivien stattgefunden. In Konstanz ging es um den Oberbürgermeister. Aus dem ersten Wahlgang vor drei Wochen war Luigi Pantisano als Sieger hervorgegangen. Beim zweiten Wahlgang lag Luigi Pantisano bei 45 %; Amtsinhaber Uli Burchhardt, CDU siegte mit 49 % der Stimmen. Für Luigi Pantisano und alle, die ihn unterstützt haben, ist es dennoch ein phänomenales Ergebnis.

Luigi Pantisano ist Stadtplaner, Stadtrat in Stuttgart und Mitglied DER LINKEN. Wir gratulieren ihm zu diesem Ergebnis und hoffen, das er uns weiterhin mit Rat und Tat in der Kommunalpolitik in Esslingen zur Seite stehen wird. Den Menschen in Konstanz wünschen wir, dass die gemeinsam erarbeiteten sozialen und ökologischen Programme dort nachhaltig wirken werden; auch ohne den erhofften frischen Wind an der Spitze der Verwaltung.

In Bolivien ging es um das Amt des Präsidenten. Gegen Evo Morales, erster indigener Präsident und Sieger der Wahl vor einem Jahr, hatten mit Unterstützung des CIA Rechtsextreme und Militärs geputscht. Nach Hochrechnungen und ersten Auszählungen erhielt Luis Arce, Evo Morales ehemaliger Wirtschaftsminister und Präsidentschaftskandidat der Bewegung zum Sozialismus (MAS), ca. 53 % der Stimmen, gefolgt von dem liberal-konservativen Carlos Mesa (ca. 32 %) und dem ultrarechten Luis Fernando Camacho (ca. 14 %). Fast 90 % der Bolivianer haben an der Wahl teilgenommen.

Wir wünschen dem Präsidenten Arce, dass er sein Land souverän weiterentwickeln und die sozialen und ökologischen Programme seines Vorgängers fortführen kann. Und dass Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen, u.a. Lithium für Elektroakkus, sowie die wirtschaftliche Entwicklung zu weiterem, gerechter verteiltem Wohlstand beitragen möge.

Terminänderung: Am Sonntag, 25. Oktober war eine Politische Matinee zu Indien vorgesehen. Die Matinee wird wegen der Unsicherheiten und Maßnahmen zur Corona-Krise auf das Frühjahr 2021 verschoben.