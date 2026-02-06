Konsolidieren, investieren, Strukturen erhalten

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Der deutliche Rückgang der städtischen Einnahmen stellt Esslingen vor große finanzielle Herausforderungen. Für uns Freie Wähler ist dies ein herber, wenn auch erwartbarer Einschnitt. Bereits frühzeitig haben wir auf diese Entwicklung hingewiesen. Bei der Haushaltskonsolidierung müssen alle Bereiche in den Blick genommen werden. Das gilt für die Kernverwaltung ebenso wie für die ausgelagerten städtischen Eigenbetriebe. Einsparpotenziale sind offen, sachlich und ohne Denkverbote zu diskutieren. Dabei ist abzuwägen, welche Leistungen verzichtbar sind, wo Angebote zeitlich befristet, reduziert oder in kleinerem Umfang fortgeführt werden können und welche größeren Projekte verschoben oder in reduziertem Umfang umgesetzt werden sollten. Auch die zeitliche Streckung von Investitionen ist zu prüfen.

Die Freien Wähler sehen die Notwendigkeit, die Förderung der Wirtschaft und der Unternehmen in der Stadt weiter zu stärken. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Dazu gehören vereinfachte und beschleunigte Genehmigungsverfahren, damit Betriebe sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und wirtschaftlich Fahrt aufnehmen können. Zudem müssen wir mehr dafür tun, Esslingen als Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen.

Die Freien Wähler erwarten von der Verwaltung ausgewogene und nachvollziehbare Vorschläge. Diese müssen im Gemeinderat transparent und mit dem notwendigen zeitlichen Spielraum beraten werden. Trotz allen Sparzwangs darf nicht aus dem Blick geraten, dass gewachsene Strukturen des gesellschaftlichen Miteinanders erhalten bleiben müssen. Ein späterer Wiederaufbau wäre nur schwer möglich.