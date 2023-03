Konfirmationsjubiläum in der Südkirche

Foto: Rose Hajdu

Am Palmsonntag, 2. April, findet in der Südkirche um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Konfirmationsjubiläum für die Stadtkirchengemeinde Esslingen statt.

Wenn Sie 2023 eine Goldene, Diamantene oder die Gnadenkonfirmation feiern können, sind Sie hiermit herzlich dazu eingeladen. Die Adressen und Interessen der damaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden sind für unser Gemeindebüro nur schwer oder überhaupt nicht zu erheben, darum sind wir darauf angewiesen, dass Sie sich selbst melden. Auch diejenigen, die in ihrem Heimatort keine Gelegenheit haben sowie alle Jahrgangskolleginnen und -kollegen der Jahrgänge 1938/39, 1948/49, 1958/59 können sich anschließen! Es geht schließlich darum, Erinnerungen zu teilen, den Glauben zu stärken und den Segen zu empfangen. Wer dabei sein will, ist willkommen.

Aus dem Jahrgang 1958/59 hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die über die Homepage https://goldene23.bombopower.de/ erreicht werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie im Gemeindebüro der Stadtkirchengemeinde (Tel 39697342) oder im Pfarramt der Südkirche (381277). Eine Anmeldung ist notwendig, wenn Sie namentlich gesegnet und ein Erinnerungsblatt in Empfang nehmen möchten.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen kleinen Umtrunk. Um 11 Uhr schließt sich eine Kirchenführung durch die Südkirche mit Pfarrerin Cornelia Krause an.