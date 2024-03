Konfirmationsjubiläum 2024

Foto: Rose Hajdu

Was wird eigentlich bei einem Konfirmationsjubiläum gefeiert? Der eigene Jahrgang ist in alle Winde zerstreut, man hat sich oft Jahrzehnte nicht gesehen. Die Kirchengemeinde besteht oft nicht mehr so wie vor 50, 60 oder 70 Jahren; es wird in anderen Kirchen gefeiert und andere Lieder werden gesungen. Trotz alledem gibt es gute Gründe, am Konfirmationsjubiläum festzuhalten. Zum Beispiel die Erinnerungen, wie man als Kind die Geschichten von Jesus kennenlernte. Wie das Leben als Konfirmand*in ausgesehen hat oder wie man schließlich als Erwachsene in den eigenen Lebenssituationen Glaube, Hoffnung und Liebe weitergelebt hat. Manches ist sicherlich in Vergessenheit geraten. Anderes trat wieder ganz neu in Erscheinung. Oft gibt es viel Grund zur Dankbarkeit. In jedem Fall ist das Konfirmationsjubiläum ein Jubiläum des Vertrauens über die eigene bewegte Lebensgeschichte hinweg.

Das gilt erst recht für die Zukunft. Wer bei diesem Jubiläum gemeinsam den Segen empfängt, kann gestärkt, heiter und zuversichtlich weitergehen.

Am Palmsonntag, 24. März 2024 lädt die Evangelische Stadtkirchengemeinde Esslingen zu diesem Jubiläum des Vertrauens in die Südkirche ein. Wer also eine goldene, diamantene oder Gnadenkonfirmation feiern kann, darf sich gerne im Gemeindebüro (Tel 39697342) anmelden. Auch diejenigen, die in ihrem Heimatort keine Gelegenheit haben, sowie alle Jahrgangskolleginnen und -kollegen (Jahrgänge 1939/40, 1949/50, 1959/60) sind herzlich zum Konfirmationsjubiläum willkommen. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen kleinen Umtrunk. Um 11 Uhr schließt sich eine Kirchenführung durch die Südkirche mit Pfarrerin Cornelia Krause an.