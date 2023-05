Konfirmation in der Stadtkirche St. Dionys

Foto: Cornelia Krause

Elf junge Menschen werden am Sonntag, den 30. April, um 10 Uhr in der Stadtkirche St. Dionys ihre Konfirmation feiern, zwei davon werden getauft. Diese Ansage ruft meist großes Erstaunen und die Frage hervor: So wenige? In der ganzen Stadtkirchengemeinde? Wir waren damals 30, 40, 70 erinnern sich dann die älteren Gemeindeglieder. Die Zahlen sind heutzutage klein geworden, das ist wahr. Aber der Mut ist umso größer! Wer sich konfirmieren lässt, tut das nicht, weil „alle es machen“. Wer sich konfirmieren lässt, ist bereit, die großen Fragen nach Gott und der Welt selbst zu stellen, Antworten zu suchen, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe zu feiern und sich daran festzuhalten. Die Jahreslosung 2023 „Du bist ein Gott, der mich sieht!“ (1. Mose 16,13), Motto des Konfirmationsgottesdienstes, gibt „Ansehen“ von Gott. Sie gibt Hoffnung. Sie eröffnet einen Weg in die Zukunft. Denn von Gott gesehen sein, heißt, geliebt sein.

Zu diesem Gottesdienst sind alle Jugendlichen und Junggebliebenen eingeladen sowie alle, die sich an jungen Menschen in der Kirche freuen und Lust haben auf ein Fest des Glaubens. Die Stadtkirche ist groß genug. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes liegt beim Posaunenchor des CVJM unter der Leitung von Matthias Flaig und bei Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler an der Orgel. Das Abendmahl am Vortag, Samstag, den 29. April, findet um 18 Uhr in der Südkirche statt. Am Konfirmationssonntag wird in der Südkirche kein Gottesdienst gefeiert, alle sind in die Stadtkirche eingeladen.