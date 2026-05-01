Kompliziert ?! Oder einfach? ( – Folge 4 – )

Foto:

Noch spüren wir es nicht konkret – aber ja, wir haben einen neuen Landtag! Und der wird wohl irgendwann auch eine neue Landesregierung ins Amt bringen. Die wiederum muss sich ein vernünftiges Arbeitsprogramm geben und es dann – unter den inzwischen rundherum sehr schwierigen Bedingungen – auch in die Tat umsetzen. Klingt KOMPLIZIERT – und tatsächlich: dieser ganze demokratische Prozess: Meinungsbildung, Wahlen, Programmerstellung, Regierungsbildung, praktische Umsetzung – das ist KOMPLIZIERT! Deshalb wird, auf allen Ebenen, auch schon geraume Zeit diskutiert und verhandelt. Aber dem müssen wir uns stellen – sonst bliebe nur Diktatur, als vermeintlich bequemere Alternative.

In der jetzt beginnenden, fünf Jahre währenden Legislaturperiode geht es tatsächlich um viel: auf jeden Fall werden wichtige Weichen gestellt – egal ob durch aktives Handeln oder durch das Aussitzen von Problemen. Und diese Weichenstellungen werden sich auf das Leben hier im Ländle stark auswirken – bis hinein auch in die fernere Zukunft!

Eines ist daran aber völlig klar – und sollte daher für alle, die Verantwortung tragen, auch eine ganz EINFACHE Entscheidung sein: Wir müssen, spätestens ab jetzt (!), den Schwerpunkt auf solche Maßnahmen legen, die ein gutes Leben auch noch in der Zukunft ermöglichen. Das heißt unter anderem:

* Weg vom bisherigen Flächenverbrauch, hin zu einer schonenden Flächennutzungsplanung, grade auch im Ballungsraum Stuttgart

* Mehr und mehr weg von den importierten, klimaschädlichen fossilen Energien, zügig hin zu in der Nähe gewonnenen, regenerativen Friedens- und Sicherheitsenergien

* Ein Ende des Artensterbens durch konsequente Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes