Kohleausstieg selbst gemacht!

Foto: Robert Thiemann

Sind Sie der Meinung, die Politik tue zu wenig zur Bewältigung der Klimakrise? Dauert Ihnen der von der Bundesregierung beschlossene Kohleausstieg bis 2038 viel zu lang? Stört Sie die politische Blockade beim Ausbau von Solarenergie und Windkraft in Deutschland? Dann machen Sie doch einfach selbst Klimapolitik und beschliessen Ihren ganz privaten Kohleausstieg! Wechseln Sie noch im alten Jahr zu einem Stromanbieter, der echten Ökostrom anbietet. Wirklichen, echten Ökostrom erkennen Sie an diesen 4 eindeutigen Merkmalen: >>Der Strom kommt zu 100% aus erneuerbaren Energien. >>Der Anbieter ist unabhängig von den vier großen Kohle- und Atomkonzernen, bietet nur Ökostrom (also keinen konventionellen Stromtarif) an und ist auch keine Tochtergesellschaft o.ä. eines Anbieters mit konventionellen Stromtarifen. >>Der Stromanbieter ist in den „EcoTopTen“ gelistet, fördert aktiv und schon länger den Ausbau erneuerbarer Energien – und weist dies mindestens mit den Siegeln „ok-power“ oder „Grüner Strom“ nach. >>Der Stromanbieter besitzt das Anbieterlabel „ok-power plus“ und/oder dieser Ökostrom wird auch von namhaften anderen Organisationen empfohlen. Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht von Stromanbietern die diese Kriterien erfüllen: >> https://utopia.de/ratgeber/oekostrom-tarife-vergleich/ Wir werden in Zukunft an dieser Stelle in loser Folge immer wieder Beispiele dafür veröffentlichen, wie wir alle gemeinsam und ganz persönlich etwas dafür tun können, dass wir den Generationen nach uns einen bewohnbaren Planeten hinterlassen. Informationen zur Klimaliste Baden-Württemberg finden Sie unter www.klimaliste-bw.de