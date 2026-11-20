Foto: Eli Defaria, unsplash

Körper, Stimme und Seele kommen oft zu kurz. Aber sie freuen sich, wenn sie Zuwendung erfahren – gerade auch, wenn es jetzt kälter und dunkler wird. Gerne kommen sie in die Ruhe und Präsenz, in die Entspannung, in die Erfahrung neuer Energie und innerer Kraft. Mühelos singen, Leichtigkeit finden, herzoffene Begegnung wagen. All das kann das Tagesseminar “Körper, Stimme und Seele” im Kloster für die Stadt bieten. Mach mit!

Samstag, 21. November 2026, 10:00 bis 16:30 Uhr, im Lemppsaal des Blarer-Gemeindehauses, Eingang Blarerplatz.

Nächster Termin: 25. Februar 2027

Nähere Informationen, Anmeldung und Kursleitung: Chris Kunstmann, Musikerin, Stimmbildnerin, Sängerin, Eutonie-Pädagogin, Transformationstherapeutin nach R. Betz. Chris.Kunstmann@gmx.de; 0174-3759571.