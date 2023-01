Foto: Cordula Knöfel

An Dreikönig erinnern wir uns an den Besuch der drei Weisen beim neugeborenen Jesus. Sie sind weit gereist und mit Geschenken beladen. Sie lassen sich nicht beirren, bleiben beharrlich auf ihrem Weg und bei ihrem Anliegen, obwohl der König ganz woanders zu finden ist als erwartet.

Im Workshop Königstänze nehmen wir uns tanzend Zeit für unsere Erwartungen, für majestätische Würde und Stolz, für die Konfrontation mit einer ganz anderen Wirklichkeit, für eine ganzheitliche Entdeckungsreise, wie wir mit der (Nicht-)Erfüllung unserer Erwartungen umgehen und an welchen Zielen wir unbeirrt festhalten. In diesem Workshop wird getanzt und gemalt. Ein Tagesworkshop am Freitag, 6. Januar 2023 von 11 – 17 Uhr. Im großen Saal des Blarer-Gemeindehauses.

Mit Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts, GHS-Lehrerin, Hotelfachfrau, www.tanzreise-esslingen.de. Eigenbeteiligung: 70,-€.

Anmeldung unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.