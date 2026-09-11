Knapp das Podium in Walldorf verpasst

Foto: Steffen Wagner

Und wieder eine für den Dicken Turm recht erfolgreiche Turnierteilnahme in der Sommerpause: Beim 1. Walldorfer Open landete Schachfreund Steffen Wagner im C-Turnier auf einem recht starken 6. Platz (auch wenn er wertungszahlmäßig schon als Mitfavorit gestartet war) mit fünf aus sieben möglichen Punkten – und nur die Feinwertung im Pulk mehrerer punktgleicher Teilnehmer ließ ihn Bronze verpassen … Wagner zeigte sich mit der Teilnahme an der Premiere in Walldorf recht zufrieden. – Spielabend im Lokal Trödler zur Burgschenke ist jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr, schon ab 18 Uhr beginnt das Jugendtraining. Dieses wird nach Ende der Schulferien wieder richtig Fahrt aufnehmen …