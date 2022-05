Foto: Tim Marshall, unsplash

Stille üben. Zur Mitte finden. Singen. Tanzen. Auf den Körper hören und die Seele. Wesentliches entdecken. Kreativ werden. Den eigenen Lebensstil verändern. Dazu lädt das Kloster für die Stadt in Esslingen seit 2004 regelmäßig ein. Es ist kein Kloster im Sinne einer Niederlassung von Mönchen oder Nonnen, sondern ein offenes Angebot, das an die klösterliche Tradition in Esslingen mit einem kleinen geistlichen Programm anknüpft. Und zwar mitten im Esslingen, in der Franziskanerkirche, die mit dem Blarer-Gemeindehaus ein spannendes und lebendiges bauliches Ensemble mitten in Esslingen am Blarerplatz und in der Franziskanergasse darstellt. Menschen aus der ganzen Region finden den Weg dorthin. Die Leitung des ökumenisch verantworteten Programms liegt bei Pfarrerin Cornelia Krause, Evangelisches Pfarramt Südkirche und Citykirche. Wer den Newsletter, der bei uns Klosterbrief heißt, beziehen will, kann dies per Mail an Cornelia.Krause@elkw.de veranlassen.