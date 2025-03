Kloster und Kirche der Dominikaner in Esslingen

Foto: Team Themenspziergänge

Im Rahmen der monatlichen, öffentlichen Themenspaziergänge im Münster St. Paul wollen wir uns am Sonntag, den 16.3. dem ehemalilgen Kloster der Dominikaner und seiner Klosterkirche als Bauwerk widmen.

Wie sah der heutige Marktplatz vor 500 oder gar vor 800 Jahren aus? Warum gibt es in Esslingen rund um den Marktplatz drei gotische Kirchen? Gab es neben diesen drei Kirchen vielleicht sogar noch weitere? Die drei vollständig erhaltenen unterscheiden sich deutlich in ihrer Erscheinung. Alle drei wurden zur selben Zeit, im frühen 13. Jahrhundert geplant, St. Paul und St. Dionys auch bereits begonnen. Aber sie wurden zu unterschiedlichen Zeiten fertiggestellt. St. Paul noch im 13. Jahrhundert, die Frauenkirche 1517. Warum steht das Münster St. Paul so bescheiden geduckt zwischen der großen repräsentativen Stadtkirche und der hochgotischen Frauenkirche? Und wo war das Kloster? Gibt es noch Reste des Klosters?

Diesen und manchen anderen Fragen wollen wir gemeinsam auf den Grund gehen. Themenspaziergang “Kloster und Klosterkirche der Dominikaner” Sonntag, 16.3. 15 Uhr; Wir treffen uns vor dem Haus der katholischen Kirche, gegenüber dem Nordportal des Münsters und spazieren gemeinsam durch den ehemaligen Garten des Kreuzganges, erkunden das Münster von Außen und von Innen. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung per E-Mail an kircheundkunst@stpaul-esslingen.de Natürlich können Sie auch spontan dazu kommen. Wir erheben keinen Beitrag, aber wenn Ihnen unser Spaziergang gefallen hat, und wenn Sie unsere Arbeit und den Erhalt des Münsters unterstützen möchten, freuen wir uns über Spenden im Opferstock beim Judas Thaddäus hinten rechts (südlich) im Münster. Bleiben Sie neugierig, kommen Sie!