klimastreik KLiMAstrEiK KLIMASTREIK!!!

Foto: Parents for Future Esslingen

Heute, den 23.09.2022 findet wieder ein globaler Klimastreik statt. Los geht es ab 13:30Uhr vom Bahnhof! Diese Zeit ist entscheidend. Stellen Sie sich nur vor, vielleicht werden wir in zehn Jahren auf diesen Moment zurückschauen und sagen: Da haben wir gerade noch rechtzeitig eingelenkt. Wir haben uns unabhängig gemacht von fossilen Energien und Despoten und sind in nie erlebter Geschwindigkeit umgesattelt auf Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Wenn jetzt aber unser Druck ausbleibt, dann kann es auch ganz anders ausgehen. Dann werden wir womöglich feststellen, dass 2022 der Punkt war, an dem die fossilen Energien ihr Comeback feierten. An dem die Energiekonzerne wieder auf Braunkohle setzten und noch mehr Öl, Gas und Steinkohle von überall her importierten. Und wir den Kampf um eine gerechte Energiewende vorerst verloren haben. Wie diese brenzlige Zeit ausgeht, wie die Geschichte weiter geschrieben wird – das entscheiden wir mit. Die Klimakrise ist eng verbunden mit anderen Krisenerscheinungen: mit Krieg, neuer Aufrüstung, Armut, Hunger und Flucht, Nationalismus und Rechtsentwicklung. Wir sagen: Es benötigt keine weiteren Krisen, um zu verstehen, dass es Veränderung braucht. Wir sind schon so viele, die längst an allen Ecken und Kanten umdenken, kritisch hinterfragen und verändern. Aber wir brauchen große Veränderungen, durch mutige neue politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Wege. Deswegen führt keiner unserer Wege an der Straße vorbei!