KLIMASHOW – Livestreaming mit Greenpeace

Foto: Greenpeace

Ist der Klimawandel wirklich menschengemacht? Ist es nicht ohnehin zu spät? Ist Klimaschutz nicht viel zu teuer? Ist es nicht total egal was das kleine Deutschland macht? Bringt Klimaschutz im Alltag überhaupt irgendwas?

Greenpeace Esslingen überträgt am 8.12. die „Klimashow“. Zusammen mit Prominenten wie Eckart von Hirschhausen, Hannes Jaenicke, Louisa Dellert, Ralf Möller und Sven Plöger wollen die Klimawandel-Autoren David und Christian in der Show mit Missverständnissen und FakeNews aufräumen und aufzeigen, wie der Klimawandel weltweit gestoppt werden kann!

Jede:r Interessierte ist herzlich willkommen. Das Greenpeace Team Esslingen freut sich auf einen gemeinsamen Abend mit anregenden Gesprächen.

Donnerstag, 8.12., 19.30 Uhr Forum Esslingen Schelztorstr. 38, Raum G2