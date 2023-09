Klimaschutz einfach und günstig mit dem Fahrrad

Foto: Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC)

Klimaschutz ist dringend nötig! Dafür gehen wir vom ADFC mit den Fridays for Future am 15.9.2023 auf die Strasse.

Im Verkehrssektor sind CO2-Minderungen am schnellsten möglich, mit dem Fahrrad als genialer Erfindung.

Die beste Elektromobilität ist für uns das E-Bike!

Was ist dafür nötig?

Im Moment ist die Radinfrastruktur in Esslingen an vielen Stellen nur für die Mutigen gebaut, so erreichen wir die Verkehrswende nicht.

Wenn wir viele Menschen zum Radfahren einladen wollen, dann brauchen wir ein dichtes Netz von Radwegen und baulich geschützten Radstreifen, wir brauchen zuverlässige und sichere Abstellanlagen für das Wunderwerkzeug Fahrrad, das CO2-Minderungsziele so einfach und günstig ermöglicht.

Dafür gehen wir am 15.9.2023 auf die Strasse. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Esslingen.

ADFC Kreisverband Esslingen

Ansprechpartner: Thomas Albrecht

esslingen-kreis@adfc-bw.de