Klimapolitik ist Gesellschaftspolitik

Foto: Anne Newball Duke

Am Montag, dem 08.02. haben wir unsere Online-Diskussionsreihe mit dem Thema unserer heutigen Überschrift durchgeführt. Wir waren hoch erfreut, dass viele Menschen zu uns gefunden haben. Viele der notwendigen Wandelprozesse, die wir als Menschheit angehen müssen, finden sich nicht direkt im Klimaschutz. Es ist wichtig zu verstehen, dass mit dem ökologischen Wandel auch kulturelle, soziale, ökonomische und politische Transformationsprozesse einsetzen müssen, um die Erderhitzung unter 1,5 Grad zu halten. Klimagerechtigkeit erfüllt sich nicht von allein, sondern muss und kann über konkrete politische Maßnahmen umgesetzt werden. Hier sind noch viele Umdenkprozesse vonnöten, und darüber haben wir mit den Teilnehmenden einen regen und auch für uns sehr bereichernden Austausch geführt.

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, haben wir letztes Wochenende auch unsere ersten Plakate aufgehängt. Da wir eine sehr junge Partei mit wenig finanziellen Ressourcen sind, ist dies nur möglich mit Spendengeldern. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das per Überweisung an das unten genannte Konto oder über den Spendenlink tun. Bei Ihrer Spende können Sie Ihre Kandidat*in direkt im Wahlkampf unterstützen, wenn Sie im Verwendungszweck „Wahlkreis 07 – Esslingen“ angeben. Konto: Klimaliste Baden-Württemberg IBAN: DE26430609671101207400 BIC: GENODEM1GLS Oder alternativ mit dem Spendenlink: https://www.gofundme.com/f/klimaliste-badenwurttemberg. Sie können uns auch über Mail erreichen: esslingen@klimaliste-bw.de.

Wir möchten Sie auch wieder an unser Bürger*innentelefon erinnern. Wenn Sie Fragen an uns und insbesondere an unsere Kandidatin Dr. Anne Newball Duke haben, dann können Sie sich jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr in unsere Bürger*innensprechstunde einwählen: 0711 21957377, und dann geben Sie die Raumnummer 07 ein. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!