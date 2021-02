Klimaliste – Wahlprogramm für echten Klimaschutz!

Foto: Anne Newball Duke

Am Mittwoch, den 24.02.2021 um 19:00 Uhr möchten wir Ihnen in einer Online-Veranstaltung mit unserem Wahlprogramm zur Landtagswahl unsere Vision für ein klimaneutrales Baden-Württemberg vorstellen: Konsequenter und sozial gerechter Klimaschutz muss Grundlage aller politischer Entscheidungen sein. Wir sind davon überzeugt, dass sich die notwendigen Veränderungen positiv auf die Lebensqualität der Bürger*innen von Baden-Württemberg auswirken werden. Unsere Luft wird sauberer, unsere Städte grüner, die Menschen gesünder. Unser Bundesland hat das Know-How um die Technologien und Prozesse für die Transformation zu entwickeln und so den gesellschaftlichen Wohlstand zukünftig zu sichern. Das Ziel der KlimalisteBW ist hierbei ganz klar, Klimagerechtigkeit herzustellen. Dazu gehört auch, dass die politischen Maßnahmen zur Lösung der Klimakrise fair für alle gesellschaftlichen Gruppen umgesetzt werden. Wir wollen erreichen, dass Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle einnimmt und alle anderen Länder auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt. >> Der Link zur Online-Veranstaltung wird zeitnah auf der Webseite www.klimaliste-bw.de unter „Aktuell => Termine“ veröffentlicht. >> Um unseren Wahlkampf zu finanzieren sind wir als junge Partei ganz besonders auf Ihre Spenden angewiesen. Wir bitten um Ihre Unterstützung per Überweisung auf das unten genannte Konto. Sie können Ihre Kandidatin oder Ihren Kandidaten auch direkt unterstützen indem Sie im Verwendungszweck z.B. „Wahlkreis 07 – Esslingen“ angeben. >> Konto: Klimaliste Baden-Württemberg IBAN: DE26430609671101207400 BIC: GENODEM1GLS >> Alternativ unterstützen Sie uns über den folgenden Spendenlink: https://www.gofundme.com/f/klimaliste-badenwurttemberg >> Sie erreichen uns per mail an esslingen@klimaliste-bw.de oder telefonisch jeden Mittwoch von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Nummer 0711-21957377, Raumnummer 07.