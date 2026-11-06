Klimagerechtigkeitsbündnis trifft sich am 9.11.

Foto: Ed Hawkins

Was liegt an? Das Bündnis für Klimagerechtigkeit trifft sich am 9.11. um 19 Uhr im Forum für Bürgerengagement in der Schelztorstrasse.

Das Treffen dient dem Austausch über die vielfältigen Aktivitäten.

Am Dienstag, 17. November 2026 ab 19 Uhr informiert die Regionalgruppe Esslingen der Teckwerke Bürgerenergie eG zusammen mit der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen über die Möglichkeiten moderner Klima-Splitgeräte. Die Veranstaltung findet im Mehrgenerationenhaus in Esslingen-Pliensauvorstadt statt.

Am Donnerstag 19.11. 16 Uhr tagt der Esslinger Klimarat öffentlich im alten Rathaus.

Die Tagesordnung kann einige Tage vorher im Ratsinformationssystem (ris) der Stadt Esslingen https://ris.esslingen.de/ abgerufen werden.

Kontakt: info@klimagerechtigkeit-esslingen.de