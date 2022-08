Klimafest – jetzt aktiv werden für das Klima

Foto: Esslingen-aufs-Rad

Das Klimafest ist vorüber – und jetzt? JETZT ist es an der Zeit, Massnahmen für den Klimaschutz einzuleiten.

„Die wichtigsten Player sind die Kommunen“ sagte Klaus Amler am 12.5. in seinem Vortrag im Rahmen des Wandelstadtnetzkabends Mobilität. Die Stadt Esslingen hat 2020 ihr Konzept „gemeinsam unterwegs“ vorgelegt und klar war formuliert: der Radverkehr muss verdoppelt werden, denn bis jetzt hat der Verkehr seinen Teil zur Energieeinsparung nicht beleistet.

Wir empfehlen: informieren – Stellung beziehen – aktiv werden!

Neben der Tagespresse kann man sich auch bei Esslingen-aufs-Rad informieren.

Auf unserer Seite https://www.esslingenaufsrad.de informieren wir darüber, wie Esslingen Fortschritte macht hin zu einem sicheren und attraktiven Radverkehrsnetz. Wer unserern Newsletter abonnieren will schreibt am besten eine Mail an esslingen-aufs-rad@gmx.de

Kontakt: Thomas Albrecht, thomas.albrecht@adfc-bw.de