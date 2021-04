Klimabotschaften in Socken an Andreas Deuschle

Foto:

Am 19.03., dem siebten globalen Klimastreik, waren wir gemeinsam mit dem Klimagerechtigkeitsbündnis der Stadt an verschiedenen Orten Esslingens mit unserer Aktion „Wir machen uns für’s Klima auf die Socken“ und #Allefür1Komma5 präsent. Dabei wollten wir es aber nicht belassen: die Botschaften sollten auch an die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Esslingen übergeben werden. Nachdem wir uns bereits vorletzte Woche mit Andrea Lindlohr von den GRÜNEN zu einem produktiven Austausch und der Sockenübergabe auf der Agnesbrücke getroffen hatten, haben wir die Socken mit den Klimabotschaften am 13.04. auch Andreas Deuschle, dem Landtagsabgeordneten der CDU, an frischer Luft übergeben. In einem kurzen Gespräch haben wir versucht, unsere Anliegen mit Herrn Deuschle zu besprechen und ihm klarzumachen, welche Erwartungen wir bezüglich konsequenter, wissenschaftsfundierter und sozial gerechter Klimapolitik für die gerade stattfindenden Koalitationsverhandlungen mit den GRÜNEN haben. Wir hoffen, dass einige unserer Botschaften und Denkanregungen durchgedrungen sind, denn gerade in den – für unser Ziel der Begrenzung der Erderhitzung auf unter 1,5 Grad – so entscheidenden kommenden fünf Jahren dürfen wir nicht weiter kostbare Zeit verlieren: die Politik muss endlich die Weichen für ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen stellen!