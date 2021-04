Klimabotschaften für Andrea Lindlohr

Foto: Parents For Future Esslingen

Zum globalen Klimastreik am 19. März fand in Esslingen die Aktion „Macht Euch auf die Socken“ der Parents For Future Esslingen statt. Dabei wurde von vielen engagierten Menschen zahlreiche Botschaften an unsere Politiker:innen abgegeben, die wir nun weitergene an die Verantwortlichen. Letzte Woche konnten die ersten Botschaften an die Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr von den GRÜNEN übergeben werden, verbunden mit dem dringenden Appell, sich für eine echte und gerechte Krisenbewältigung in der nächsten Legislaturperiode einzusetzen. Wir fordern: #NoMoreEmptyPromises! Konkret bedeutet das: Wir fordern einen krisenfesten Koalitionsvertrag, in dem die 1,5 Grad nicht nur drinstehen, sondern auch konsequent und klimagerecht umgesetzt werden. Für die anstehenden Verhandlungen haben wir Frau Lindlohr die eindrücklichen Botschaften als Kompass und Ansporn mit auf den Weg gegeben. Wir wünschen ihr und allen Beteiligten genügend Energie, um dieses Ziel auch im abschließenden Vertrag festsetzen und konsequent angehen zu können. Dafür gab‘ es ein starkes leckeres Energiepaket von Food-Sharing obendrein: Damit Frau Lindlohr sich gut auf die Socken machen kann für den kommenden Marathon. #Allefür1Komma5: das ist das Ziel für den Koalitionsvertrag!