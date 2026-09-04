Klimaanpassung vor Ort stärken

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Die langanhaltende Hitzeperiode mit Temperaturen von weit über 30° C hat Städte und Kommunen in der Region in den vergangenen Wochen vor große Herausforderungen gestellt. Auch für Esslingen wurden die hohen Temperaturen zunehmend zu Belastungsprobe und haben den Bedarf an notwendigen Klimaanpassungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen verdeutlicht.

So sorgt die dichte Bebauung in Verbindung mit der besonderen Tallage für eine hohe Wärmebelastung in Teilen der Stadt, während lange Trockenperioden die heimische Landwirtschaft und den Weinbau belasten. Hinzu kommt, dass viele Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aber auch Schulen und Kitas baulich nicht ausreichend auf länger anhaltende Hitzeperioden ausgelegt und Möglichkeiten zur Kühlung stark begrenzt sind. Gerade für ältere und kranke Menschen kann dies im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich werden.

Vor dem Hintergrund des dringlichen Handlungs- und Investitionsbedarfs wird derzeit im Bund darüber diskutiert, Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Der Bundestagsabgeordnete David Preisendanz zeigt sich für diese Diskussion offen: „Wichtig ist mir, die Kommunen zu stärken, statt auf Detailsteuerung aus Berlin zu setzen. Vor Ort weiß man am besten, welche Maßnahmen gegen Hitze, Starkregen und Hochwasser sinnvoll sind. Über den richtigen Weg sollten wir deshalb offen diskutieren. Am Ende geht es nicht um die Rechtsfrage, sondern darum, unsere Ziele möglichst schnell und effektiv zu erreichen.“