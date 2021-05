Klima-Pledge: Unsere Stimme für die Zukunft

Foto: freeimages.com

Vor uns liegt das Jahrzehnt der Entscheidung: Noch können wir das 1,5-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens einhalten und die Klimakrise und ein weltweites Artensterben eindämmen. Die nächste Bundesregierung muss Klimagerechtigkeit und den Schutz der Artenvielfalt deshalb zur obersten Priorität machen.

Passieren wird das nur, wenn wir Bürger*innen die Bundestagswahl zu einer Abstimmung fürs Klima machen. Mit dem Klima-Pledge versprechen wir 1) unsere Stimme der Partei zu geben, die sich am überzeugendsten für sozial gerechten Klima- und Naturschutz einsetzt. 2) mitzuhelfen, die Wahl zur Klimawahl zu machen: Etwa indem wir mit Freund*innen, Kolleg*innen oder der Familie darüber sprechen, warum diese Wahl wichtig fürs Klima ist, von Parteien und Bundestagskandidat*innen echten Klimaschutz einfordern oder mit Fridays for Future protestieren.

Der Klima-Pledge ist die größte Kampagne, die die deutsche Umweltbewegung jemals zu einer Bundestagswahl gestartet hat: Initiiert von Campact, wird die Kampagne getragen von Fridays for Future, Avaaz, NABU, BUND, Deutscher Naturschutzring, Germanwatch, GermanZero, WWF, Klima-Allianz Deutschland, Umweltinstitut München, Together for Future und den Naturfreunden Deutschlands. Gemeinsames Ziel ist: Die nächste Regierung soll endlich wirksamen Klimaschutz umsetzen. https://klima-pledge.org/