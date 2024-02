Kleine Bruckner-Reihe im Gottesdienst

Foto: Wolfgang Layer

Am Sonntag, dem 25. Februar 2024 singen und spielen im Gottesdienst um 10.00 Uhr wieder der Ev. Kirchenchor Sulzgries und das Streichorchester des CVJM Sulzgries. In der kleinen Bruckner-Reihe, die jeden Monat ein instrumentales und ein vokales Werk des großen Komponisten aus dem österreichischen St.Florian bei Linz an der Donau bringt, gibt es dieses Mal eine instrumentale Fassung des “Agnus Dei” aus der Choral-Messe für den Gründonnerstag und den a cappella-Choral “Dir, Herr, dir will ich mich ergeben”. Die Leitung hat Wolfgang Layer, Organistin ist Hanna Schrade