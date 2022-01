Kleiderkammer öffnet wieder

Foto:

Kleiderkammer

Am Dienstag, den 18. Januar 2022 öffnet die Kleiderkammer nach der Weihnachtspause. Von 14 bis 18 Uhr sind wir wieder jeden Dienstag in der Rennstraße 8 – 10 zur Annahme von Spenden für Sie da. Es gibt einige neu angekommene Familien hier, die dringend Hilfe nötig haben. Wir brauchen gute, tragbare Kleidung und Schuhe für Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, Grundbedarf an Haushaltswaren und Wäsche. Bitte bringen Sie jetzt keine Sommersachen und nichts, was entweder in die Altkleidertonne oder ins Museum gehört! Danke für alles, was man gern selber noch nutzen würde. Sportschuhe, Mützen, Schals und warme Handschuhe sind hochwillkommen. Auskunft gern bei Hilde Beck Tel. 0711/ 356892