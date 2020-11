Kleiderkammer geschlossen

Kleiderkammer Esslingen

Wegen eines akuten Covid-19-Falles ist die Flüchtlingsunterkunft in der Rennstraße 8-10 in Esslingen isoliert worden. Besuche sind nicht mehr gestattet. So muss leider auch die Kleiderkammer in diesem Gebäude bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Spenden können nicht mehr angeliefert und an Bedürftige ausgegeben werden. Wir bitten Sie herzlich, Ihre uns zugedachten Spenden zurückzuhalten, bis wir – hoffentlich bald – wieder arbeiten dürfen. Herzlichen Dank dafür! Informationen bei Hilde Beck, Tel. 07 11/ 35 68 92