Klavierabend mit Johannes Gaechter

Foto: Archiv Johannes Gaechter

Der renommierte Pianist Johannes Gaechter tritt auch dieses Frühjahr wieder bei “Musik an St. Maria in Mettingen” auf, um einen fesselnden Abend voller klassisch-romantischer Klavierwerke am Flügel zu präsentieren.

In der ersten Hälfte stellt er den russischen Komponisten Anatoli Ljadow vor, dessen Klavierwerk stark von Frédéric Chopin inspiriert wurde – versetzt mit einem Hauch von Skrjabin-Klangfarben. Die Ähnlichkeiten mancher Stücke von Ljadow und Chopin werden bei einer kurzen Einführung demonstriert.

In der zweiten Hälfte erklingen dann Werke von Frédéric Chopin, u.a. zwei Nocturnes Op. 62 sowie die Polonaise Op. 44 und die Barcarolle Op. 60.

Johannes Gaechter entdeckte seine Liebe zum Klavierspiel bereits im zarten Alter von vier Jahren. Komplexe und anspruchsvolle Stücke faszinierten ihn seit jeher. In seiner gegenwärtigen künstlerischen Phase beschäftigt er sich intensiv mit Komponisten und Werken der russischen Spätromantik. Musik ist für den leidenschaftlichen Pianisten die reinste und schönste Art, Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Diese Leidenschaft und Hingabe möchte er mit seinem Publikum teilen. Gaechter blickt auf eine beeindruckende musikalische Karriere und aktive Konzerttätigkeit auf höchstem Niveau zurück, die er beide kontinuierlich weiterentwickelt. Mehrfache Teilnahmen an internationalen Klavierwettbewerben in Paris, St. Petersburg und Warschau sind nur einige Höhepunkte seines musikalischen Schaffens. Erleben Sie einen Abend voller Emotionen und Virtuosität, der Sie musikalisch verzaubern wird!

Sonntag, den 22.02.2026 – 18:00 Uhr mit Stehempfang in der Pause

Eintritt frei – Spenden erbeten