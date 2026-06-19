KLARINETTE . ORGEL . PROGRAMMÄNDERUNG

Foto: Thomas Reil
Morgen Samstag, 20. Juni 2026, findet im Münster St. Paul das nächste Konzert statt. Das ursprünglich geplante Konzert mit der Oboistin Sieglinde Ackermann muss krankheitshalber leider ausfallen..
Für Sieglinde Ackermann spielt nun der Klarinettist Thomas Reil das Konzert. Es erklingen von W. A. Mozart Adagio KV 580a, von J. Brahms Andante op. 120,1, von C. Bärmann Romanze op. 63, von I. Stravinsky 2 Stücke für Bassklarinette, von H. Huber Dänisches Volkslied & Nachtgesang, sowie beliebte Klezmer-Titel wie Simple aveu, Graciella, Hymn a l’Amour, u.a.. Felix Muntwiler begleitet an der Rieger-Orgel.
Die weiteren Konzerte:
Samstag, 27. Juni 2026, GREGORIANIK – ORGEL Gregorianik und Teile aus der Orgelmesse „Messe à l’usage des Couvents“ von François Couperin | Schola Gregoriana, Felix Muntwiler Orgel.
Samstag, 11. Juli 2026, VOCALMUSIK . ROMANTISCH | Werke von K. Kempter und F. Mendelssohn Bartholdy | Vocalensemble vox humana, Felix Muntwiler, Leitung
Samstag, 18. Juli 2026, ORGEL . SOMMERLICH | A. Vivaldi, J.S. Bach, Arvo Pärt | Felix Muntwiler, Orgel
Samstag, 25. Juli 2026, BAROCK . VIOLINEN . POSAUNE | Sabine Brodbeck, Mirjam Bucher, Barockviolinen
Michael Unger, Barockposaune
Die Samstagsmatinéen beginnen jeweils um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.