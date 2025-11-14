Klarer Auftaktsieg für SV-Florettfechter

Foto: Udo Ziegler

ESSLINGEN. Starker Start in den Deutschlandpokal der Fechter: Die SV 1845 Esslingen setzte sich im Männer-Florett der 1. Runde souverän mit 45:21 gegen den VfL Kirchheim durch und steht damit im zweiten Pokaldurchgang.

Trainerteam und Verantwortliche setzten dabei bewusst auf Jugend. Neben den Routiniers Axel Ganz und Oliver Schweizer bildeten Alexander Springborn und Adrian Biermann das Aufgebot. Ganz blieb zunächst auf der Bank und sah, wie das junge Team mit konzentrierten Auftritten rasch einen Zehn-Punkte-Vorsprung herausfechten konnte, den die SV von Gefecht zu Gefecht weiter ausbaute.

Im letzten Einzelgefecht des Mannschaftskampfes kam der erfahrene Ganz doch noch zum Einsatz und machte den in dieser Höhe verdienten Erfolg perfekt. Mit dem klaren 45:21 qualifizierte sich die Esslinger Equipe souverän für die nächste Pokalrunde.

„Es hat Spaß gemacht, diesem jungen Team heute zuzuschauen“, resümierte SV-Coach Ilja Kutsyi. „Die vier Jungs waren alle gut drauf und haben ihr Potenzial abgerufen.“