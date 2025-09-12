KLANGFESTIVAL . DIE MENSCHLICHE STIMME

Foto: Felix Muntwiler

Samstag, 13. September 2025, 19.30 – 21.30 Uhr, Aktionstag Kultur Esslingen, Stimmen & Elektronikklänge, Vocalensemble vox humana

Felix Muntwiler, Konzeption & Leitung

Samstag, 20. September 2025, BAROCK . VIOLINE . POSAUNE . STIMME | Hochbarocke Werke von Dario Castello, Giovanni Martino Cesare, M. Spiegler, Heinrich Ignaz Franz Biber, G. Finger, Kaiser Joseph I und A. Caldara. | Eva Barsch, Barockvioline . Michael Unger, Barockposaune – Gabriele Muntwiler, Gesang . Felix Muntwiler, Cembalo

Samstag, 27. September 2025, STIMME MIT ORGEL . MISSA PER UNA VOCE È ORGANO | von Felix Muntwiler, Orgelwerke von Girolamo Frescobaldi & Bernardo Pasquini. | Gabriele Muntwiler, Sopran . Felix Muntwiler, Orgel { verschobenes Konzert vom 9. August 2025

Samstag, 4. Oktober 2025, VIOLIN-STIMMEN | Wolfgang Amadé Mozart , Violinkonzert A-Dur Kv 219 | Antonio Vivaldi Violinkonzert G Dur | Johann Sebastian Bach . Partita 1 h-moll | Niccolo Paganini . Cantabile | Marie Thiele, Violine . Felix Muntwiler, Orgel

Beginn ist jeweils 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.