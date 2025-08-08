KLANGFESTIVAL 2025 . PROGRAMMÄNDERUNG

Foto: Felix Muntwiler

Die für morgen Samstag, 9. August 2025, vorgesehene Aufführung der „Missa per una voce é organo“ von Felix Muntwiler wird wegen Erkrankung der Solistin auf den Samstag, 27. September verlegt.

An Stelle der geplanten Aufführung spielt Münsterorganist Felix Muntwiler sommerliche Werke von Antonio Vivaldi, aus „Le quattro stagioni“ „L´Estate“, Teile I & II, von Padre Davide das Bergamo die „Sinfonia in Re” und sowie Orgelwerke von Girolamo Frescobaldi & Bernardo Pasquini.

Die weiteren Konzerte:

Samstag, 13. September 2025, 19.30 – 21.30 Uhr, Aktionstag Kultur Esslingen, Stimmen & Elektronikklänge, Vocalensemble vox humana

Felix Muntwiler, Konzeption & Leitung

Samstag, 20. September 2025, BAROCK . VIOLINE . POSAUNE . STIMME | Hochbarocke Werke von Dario Castello, Giovanni Martino Cesare, M. Spiegler, Heinrich Ignaz Franz Biber, G. Finger, Kaiser Joseph I und A. Caldara. | Eva Barsch, Barockvioline . Michael Unger, Barockposaune – Gabriele Muntwiler, Gesang . Felix Muntwiler, Cembalo

Samstag, 27. September 2025, STIMME MIT ORGEL . MISSA PER UNA VOCE È ORGANO | von Felix Muntwiler, Orgelwerke von Girolamo Frescobaldi & Bernardo Pasquini. | Gabriele Muntwiler, Sopran . Felix Muntwiler, Orgel

Beginn ist jeweils 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.