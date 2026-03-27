KIRCHENMUSIK IM MÜNSTER ST. PAUL

Foto: FeliX Muntwiler
KARFREITAG, 3. April 2026, 15 Uhr, Karfreitagsliturgie
GREGORIANISCHE GESÄNGE ZUM KARFREITAG |
Schola Gregoriana, Felix Muntwiler, Leitung
19.30 Uhr, Karmette . Schola Gregoriana
OSTERN, 5. April 2026, 9.30 Uhr, Festgottesdienst
MICHAEL HAYDN . MISSA SANCTI GABRIELIS MH 17 | Chor, Solisten & Orchester des Münsters St. Paul Felix Muntwiler, Leitung
Freitag, 1. Mai 2026, 18.30 Uhr , feierliche Maiandacht mit marianischer Chormusik | Münsterchor St. Paul, Felix Muntwiler, Leitung & Orgel
Eröffnungskonzert der Samstagsmatinéen 2026
Samstag, 2. Mai 2026, 11.15 Uhr
KAMMERORCHESTER ESSLINGEN
W. A. Mozart . Violinkonzert in A-Dur KV 219 , J.Haydn. Sinfonie Nr.40, Nino Rota . Concerto per Archi | Francesco della Volta, Violine . Mathis Krause, Leitung
Samstag, 9. Mai 2026, 11.15 Uhr
BLÄSERQUINTETT QUINTETTO LINGENO
J. S. Bach, w. A. Mozart, J. Haydn, A. Reicha, A. V. Zemlinsky, H. Werner-Buhlmann
Samstag, 16. Mai 2026, 11.15 Uhr
AKKORDEONINSTRUMENT DES JAHRES 2026
VIOLINE . AKKORDEON
Musik von F. Kreisler, D. Scarlatti, J. Cage, A. Piazzolla | Maria Schlumberger, Violine , Ulrich Schlumberger, Akkordeon
Samstag, 23. Mai 2026, 11.15 Uhr
AKKORDEONINSTRUMENT DES JAHRES 2026
AKKORDEON . SOLO , Musik von Girolamo Frescobaldi, Georg Friedrich Händel, Sigfrid Karg-Elert | Nepomuk Golding, Akkordeon