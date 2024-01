Kirchenführungen Südkirche und Frauenkirche

Foto: Rose Hajdu

Gegenüber der Frauenkirche, die filigran und selbstbewusst mit ihrem luftigen Turm seit dem Mittelalter über Esslingen hinwegschaut, erhebt sich in der Hanglage der Pliensauvorstadt die zur Moderne zählende Südkirche wie eine trutzige, feste Burg. Beide sind weithin über die Stadt sichtbar. Beide sind mit Portalen zum Neckartal ausgerichtet. Beide bieten überraschende Raumatmosphären im Inneren. Erleben Sie den mittelalterlichen Raum der Bürgerkirche oder den infolge der sich ausbreitenden Industriealisierung errichteten Bau der Südkirche in einer Kirchenführung am Sonntag, den 21. Januar, in der Frauenkirche um 14 Uhr mit Sabine Weller, in der Südkirche um 15 Uhr mit Karen Hinz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Auf der Terrasse der Südkirche, Spitalsteige 3, gibt es einige Parkplätze.