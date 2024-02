Kirchenführung Südkirche

Foto: Rose Hajdu

Gegenüber der historischen Altstadt, wo Esslingen mit der Frauenkirche, dem Münster St. Paul und der Stadtkirche St. Dionys gleich drei bedeutsame mittelalterliche Kirchen zu bieten hat, erhebt sich in der Hanglage der Pliensauvorstadt die zur Moderne zählende Südkirche. Sie erscheint als “feste Burg” und ist weithin über die Stadt sichtbar. Doch im Inneren öffnet sich mit der Feierkirche ein sakramentaler, nahezu intim anmutender runder und tief gelegener Raum. Erleben Sie die Kirchenräume am Sonntag, den 25. Februar um 15 Uhr in einer Kirchenführung mit Karen Hinz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt: Vor dem Hauptportal auf der Terrasse der Südkirche, Spitalsteige 3. Der Eintritt ist frei.