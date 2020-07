Am Sonntag, 26. Juli findet um 15 Uhr eine Kirchenführung in der Südkirche Esslingen, Spitalsteige 3, statt. Bitte melden Sie sich per Telefon im Gemeindebüro Südkirche, 38 12 77 oder per Mail unter pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de an, aus Hygiene-Gründen sind nur 11 Teilnehmer*innen zugelassen. Der Eintritt ist frei. Für die Situation des Ankommens und des Sich-Verabschiedens ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Herzliche Einladung!