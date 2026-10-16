Kippen, Kippen, Kippen…

Foto: Sven Teufel

ZuZule und Helfer*innen haben in den letzten 4 Wochen ca. 40.000 Kippen an verschiedenen Orten (Aichwald, Esslingen, Plochingen, Kirchheim) eingesammelt und damit aus der Natur entsorgt!

Allein beim World Cleanup Day im Maillepark am 19.9.26 waren es ca. 2000 Zigarettenkippen!

In Plochingen bei der Aktionswoche über 30.000!

Warum ist das so wichtig?

Jede Kippe enthält viele Giftstoffe, kann bis zu 1000 l Wasser oder 40 l Grundwasser verunreinigen. Tiere und Kinder können die Kippen aus Versehen in den Mund nehmen oder verschlucken.

Kippen haben Filter, die aus Plastik bestehen und in der Natur zu Mikroplastik werden. Das heißt, sie verschwinden nie richtig…

Weltweit landen bis zu 5 Billionen Kippen in der Natur (oft auch in Gulis, Kanälen, Flüsse und Meere).

Bis eine Kippe sich „aufgelöst“ hat kann bis zu 10 Jahren dauern.

Mehr Infos dazu im nächsten Bericht.



weitere ZuZule-Termine:

Komm‘ mit auf Deine TanzReise, Egal ob Du ‚schon immer‘ gerne tanzt oder neu das freie Tanzen für Dich entdeckst – jede*r ist willkommen!

Do 15.10.26 ab 20 Uhr

Kino-Event im KoKi Esslingen mit Live Musik und weiteren Highlights,

So 01.11.2026, 19 Uhr

Say Cheese! – Selbst pflanzlichen Keese herstellen, Do 5.11.26 ab 17:30 Uhr

– ALLE INFOS gibts hier >> https://zuzule.net/veranstaltungen/