Kindertag Refo-Party

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Am 31.10.2026 ist Reformationstag und die Christusgemeinde Esslingen feiert in der Gänsäckerstr. 11 in Oberesslingen ein großes Lichterfest. Von 15.00 – 17.30 Uhr haben Kinder von 4 – 12 Jahren Spaß bei lustigen Spielen, basteln, biblischen Geschichten, tollen Liedern und Snacks. Das solltest du dir nicht entgehen lassen und ab 17.30 Uhr gibt es Suppe für alle! Auch für deine Eltern, Großeltern und Freunde. Du musst dich nicht anmelden – einfach vorbeikommen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 01.11.2026 laden wir euch zum Familiengottesdienst um 10.30 Uhr sehr herzlich ein. Weitere Infos unter www.christusgemeinde-esslingen.de oder Marcel Füßer Te.: 0176-44236132