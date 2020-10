Kinderschutzbund ES: Weltkindertag am 20.09.2020

Die alltägliche Arbeit des Kinderschutzbundes findet im Großen und Ganzen in der Geschäftsstelle in der Neckarstraße 86 oder direkt in den Familien statt.

Hier setzen wir uns für die Rechte aller Kinder und Jugendlichen ein.

Unseren Familienpaten besuchen junge Familien, sie helfen und unterstützen. Krisen und Probleme können so früh erkannt und Hilfe und Unterstützung gesucht und gefunden werden.

Beim Begleiteten Umgang unterstützen wir Eltern in hochstrittigen Trennungssituationen damit der Kontakt ihrer Kinder zu beiden Eltern erhalten bleibt.

Am vergangenen Sonntag allerdings waren Haupt- und Ehrenamtliche des Kinderschutzbunds Kreisverband Esslingen anlässlich des Weltkindertags am 20. September 2020 mit einem kleinen Stand auf der Maille.

Auf den Wiesen und Spielplätzen herrschte lebhaftes, fröhliches Treiben.

Es war ein Vergnügen, zu erleben, wie wenig es braucht, um Kindern eine Freude zu machen, sie zum Mitmachen anzuregen – ein Luftballon, Seifenblasen….und schon wird gerannt, gehüpft und gelacht.

Für die Arbeit des KSB, die ja doch mit viel problematischen Familiengeschichten konfrontiert ist, war dieser Tag wieder eine Bestätigung, wie wichtig der Kinderschutz ist.